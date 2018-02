Estudo aponta maior influência do voto latino em 2008 O rápido crescimento da população hispânica nos Estados Unidos fará com que a influência desse segmento aumente na eleição presidencial de novembro em comparação com anos anteriores, segundo estudo do Pew Hispanic Center, divulgado na sexta-feira. Em novembro, haverá cerca de 18 milhões de norte-americanos de origem hispânica ou de imigrantes latinos naturalizados aptos a votar, e esse grupo já teve uma participação expressiva nas primárias que terminam nesta semana, segundo uma especialista do centro de estudos. "Esperamos que [a influência hispânica] seja maior", disse Susan Minushkin, diretora-adjunta do Pew Hispanic a jornalistas ao divulgar um relatório sobre o perfil eleitoral da comunidade hispânica no país. "Trata-se de uma população jovem e a população envelhece. Há um impacto demográfico, com mais hispânicos chegando à idade de votar", acrescentou. Essa influência pode se repetir em novembro porque "os hispânicos saíram a votar em maior percentual que outros grupos," durante as eleições primárias. A especialistas não especificou se o acalorado debate sobre a imigração teve influência na motivação dos eleitores de origem latina, mas afirmou que, quando perguntados nas pesquisas sobre suas prioridades, eles citavam principalmente temas econômicos, saúde e educação, acima da imigração. (Reportagem de Adriana Garcia)