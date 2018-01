Estudo aponta risco de enfarte em reposição hormonal Mulheres que fazem reposição hormonal depois da menopausa praticamente dobram o risco de sofrer ataque cardíaco durante o primeiro ano de tratamento, revelou um estudo da Women´s Health Initiative que será publicado no New England Journal of Medicine. Os resultados da nova pesquisa contrastam com um estudo anterior que indicava um risco de 30%, e com a opinião de especialistas, de que tratamentos de reposição hormonal reduziam o perigo de enfarte.