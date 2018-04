Estudo associa eczema à disfunção erétil

O estudo, que acompanhou milhares de homens com disfunção erétil, foi publicado no periódico Journal of Sexual Medicine. Ele apenas estabelece a correlação, mas os pesquisadores dizem que é preciso aprofundar o trabalho para analisar se o eczema sozinho pode causar impotência.

"Houve uma associação entre a disfunção erétil e a dermatite atópica prévia", escreveu a equipe coordenada por Shiu-Dong Chung, da Universidade Médica de Taipé. "Dermatite atópica" é o termo médico para o eczema.

Sabe-se que doenças crônicas, como doenças cardíacas e diabetes, elevam o risco de disfunção erétil, talvez por causarem problemas em vasos sanguíneos e nervos.

Alguns estudos anteriores já haviam mostrado que entre homens com certas inflamações cutâneas, como a psoríase, havia maior incidência de disfunção erétil.

Chung e seus colegas analisaram pedidos de reembolso a planos de saúde feitos por 3.997 homens com disfunção erétil recém-diagnosticada, e os compararam a quase 20 mil homens com a mesma faixa etária e sem histórico de disfunção erétil.

Quase 11 por cento dos homens com disfunção erétil tinham eczemas antes do diagnóstico de impotência. Por outro lado, menos de 7 por cento dos homens sem disfunção erétil tinha histórico de eczema.

Após descontarem outros fatores, como problemas de saúde concorrentes, os pesquisadores concluíram que os homens com disfunção erétil tinham 60 por cento mais probabilidade de terem tido eczemas do que os homens sem disfunção.

Não está clara a implicação dessa correlação. A equipe de Chung disse ser possível que a culpa seja da inflamação provocada pela doença, que estaria afetando não só a pele como também os vasos sanguíneos.

O alergologista Donald Leung, da instituição Saúde Nacional Judaica, do Colorado (EUA), disse que os resultados são "interessantes", mas que a pesquisa - da qual ele não participou - tem limitações.

Uma delas é se basear no pedido de reembolso dos convênios, o que pode não ser preciso. Nem tampouco ficou claro se os homens tinham eczema na época do diagnóstico da disfunção erétil ou se a doença havia sido tratada anos antes.

Ele acrescentou que qualquer doença crônica causa estresse emocional para um casal, e que isso pode afetar as ereções masculinas.

Chung e sua equipe concordaram com as críticas, admitindo não terem informações sobre hábitos e histórico familiares dos homens, e que alguns desses fatores podem contribuir para o vínculo eczema/disfunção erétil.

