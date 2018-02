Estudo associa remédio para diabetes a ataque cardíaco

Os estudos, divulgados neste sábado como parte de um relatório sobre o Avandia elaborado por integrantes da Comissão de Finanças do Senado dos EUA, também consideram "antiético e explorador" qualquer teste no qual o Avandia seja usado ao lado do medicamento Actos, da concorrente Takeda Pharmaceutical.

A GlaxoSmithKline vem realizando um estudo no qual os pacientes recebem Avandia, Actos ou outros remédios contra a diabetes. A companhia afirma ter testado o Avandia em mais de 52.000 pacientes sem ter encontrado nenhuma "relação estatisticamente significante" entre o uso do Avandia e ataques cardíacos.