Estudo busca detalhar origem de imigrantes Diferentemente do censo no Brasil, o questionário preenchido pelos americanos até 1.º de abril não trouxe nenhuma pergunta sobre renda, grau de escolaridade e posse de bens como carro, televisor e geladeira. O censo americano queria, na essência, saber a quantidade de habitantes, a origem dos que vivem no país - nascidos ou imigrados - e sua distribuição no território nacional. Não por acaso, os primeiros dados divulgados são aqueles que trarão impacto na composição da Câmara dos Deputados, nos colégios eleitorais dos 50 Estados americanos e na alocação de recursos públicos federais.