Estudo de abril indicava reeleição Apesar da revolta dos moderados contra o desfecho da eleição de sexta-feira, dois pesquisadores que ouviram os eleitores iranianos três semanas antes da votação disseram ontem que o resultado reflete a realidade. Em artigo publicado no jornal americano "The Washington Post", os pesquisadores Ken Ballen y Patrick Doherty asseguram que a vantagem do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, sobre o opositor Mir Hossein Mousavi, era de 2 para 1, de acordo com dados da pesquisa. "Nossa mostra científica colhida em todas as 30 províncias do Irã mostravam Ahmadinejad bem à frente", disseram Ballen e Doherty. A pesquisa, entretanto, foi feita logo depois de o Conselho de Guardiães aprovar as quatro candidaturas para a eleição. Na ocasião, Mousavi - ex-premiê iraniano e principal opositor do ultraconservador Ahmadinejad - havia acabado de voltar à vida política, depois de uma ausência de 20 anos.