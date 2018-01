Estudo diz que angioplastia é melhor que remédio Um grande estudo sobre ataques cardíacos mostra que as angioplastias de emergência funcionam muito melhor que os remédios, a ponto de valer a pena esperar por uma transferência hospitalar - descoberta que pode mudar as recomendações feitas para vítimas de problemas do coração. Atualmente, nos EUA, a maioria dos ataques cardíacos é tratada com remédios que dissolvem os coágulos. Muitos hospitais não estão preparados para realizar cirurgias de desobstrução de artérias rapidamente, e os médicos hesitam em adiar o tratamento enquanto aguardam uma transferência. No entanto, um grande estudo dinamarquês publicado no New England Journal of Medicine conclui que a transferência para um centro de angioplastia reduz o risco de vida ou de maiores complicações em 40%.