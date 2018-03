Estudo implica Hezbollah em ataque contra a Amia A Secretaria de Inteligência do Estado enviou quarta-feira ao presidente argentino, Eduardo Duhalde, as conclusões de uma investigação que provaria a participação do grupo extremista islâmico Hezbollah no atentado contra a sede da associação israelense Amia, em 1994, que deixou 85 mortos. Segundo o relatório, um ativista do Hezbollah teria entrado no país pela Tríplice Fronteira.