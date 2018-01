Estudo prevê decisão em 2º turno na Argentina A eleição presidencial de 27 de abril será a primeira na Argentina a ser decidida no segundo turno, em 18 de maio, conforme estudo realizado pelo Centro de Estudios Nueva Mayoria, do cientista político Rosendo Fraga. Desde 1972, quando foi instituído o primeiro e segundo turno dos pleitos, foram realizadas quatro eleições presidenciais dentro desse sistema, todas decididas no primeiro turno. Pelo decreto que mudou a Constituição naquela época, se exigia 50% dos votos para o vencedor no primeiro turno. As eleições presidenciais de 1983 e 1989, depois do final da ditadura militar, foram realizadas pelo sistema de Colégio Eleitoral, estabelecido na Constituição Nacional de 1853. A reforma constitucional de 1994 estabeleceu outra porcentagem para o primeiro e segundo turnos, sendo suficentes 45% dos votos para ganhar no primeiro turno. Na eleição presidencial de 1995, o Partido Justicialista obteve 49,9%, sendo reeleito Carlos Menem, no primeiro turno. Já em 1999, a Aliança - coalizão entre a União Cívica Radical e Frepaso - ganhou no primeiro turno, com 48,1%.