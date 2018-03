Estudo revê número de mortos em Dresden O bombardeio dos Aliados sobre a cidade de Dresden, na Alemanha Oriental, em 1945, matou cerca de 25 mil pessoas - muito menos do que as estimativas anteriores dos estudiosos que mencionavam 135 mil -, concluiu uma comissão especial. A equipe de 12 especialistas, entre eles professores universitários, arquivistas e historiadores militares, anunciou que quatro anos de pesquisa confirmaram, até o momento, 18 mil mortes, e mostraram que, na época, a polícia e a prefeitura da cidade acreditavam que o bombardeio teria deixado 25 mil mortos. Desde o final da 2ª Guerra, estudiosos apresentaram cálculos diferentes sobre as mortes em conseqüência dos bombardeio britânico e americano, em 13 e 14 de fevereiro de 1945. Segundo algumas estimativas, os mortos passaram de 135 mil. Mas em seu livro sobre o episódio, publicado em 2005, o historiador britânico Frederick Taylor argumentou que a cifra seria entre 25 mil e 40 mil. A elevada estimativa de civis mortos e a devastação da cidade com séculos de história causaram controvérsia durante décadas - assim como a disputa para saber se havia uma justificativa para os Aliados atacarem o centro lotado de refugiados. Os Aliados esperavam que a operação forçasse a capitulação dos nazistas. Recentemente, neonazistas alemães disseram que houve entre 500 mil e 1 milhão de vítimas, definindo a incursão como um "holocausto" e comparando-a ao assassinato de 6 milhões de judeus ordenado por Adolf Hitler. E acusaram a Grã-Bretanha e os EUA de ter cometido um assassinato em massa.