Estudos apontam impacto demográfico sobre florestas O crescimento da demanda global por alimentos, combustíveis e madeira criará uma pressão inédita e insustentável sobre os remanescentes florestais do mundo quando a população passar dos atuais 6 bilhões para 9 bilhões de habitantes, segundo dois relatórios divulgados na segunda-feira. O texto da Iniciativa por Direitos e Recursos (RRI, entidade dos EUA) diz que esse fenômeno pode agravar o aquecimento global e ameaçar povos indígenas. "Pode argumentar que estamos à beira da última grande ocupação fundiária global", disse Andy White, co-autor do relatório intitulado "Vendo as Pessoas Através das Árvores". "A não ser que algumas medidas sejam tomadas, os donos tradicionais das florestas, e as florestas em si, serão os grandes perdedores. Isso significará mais desmatamento, mais conflito, mais emissões de carbono, mais mudança climática e menos prosperidade para todos." A RRI é uma coalizão global de ONGs ambientais e conservacionistas, com foco específico na proteção das florestas e no gerenciamento e direitos dos povos nativos. O relatório diz que, se não houver um rápido incremento da produtividade rural, uma área equivalente a 12 Alemanhas terá de ser devastada para dar lugar a mais produção de alimentos e biocombustíveis até 2030. Praticamente todo o aumento deve ocorrer nos países em desenvolvimento, principalmente em áreas florestais. O segundo relatório, intitulado "Da Exclusão à Propriedade", diz que os governos ainda são donos da maioria das florestas nos países em desenvolvimento, mas pouco se empenham para garantir a permanência e os direitos dos seus povos, que habitualmente se comportam como os seus melhores guardiões. O RRI diz que os governos não conseguem conter as incursões agro-industriais sobre as terras indígenas. Cita como exemplo o cultivo da soja e da cana no Brasil, que deve saltar de 28 milhões de hectares atualmente para 128 milhões até 2020 -- com grande avanço da fronteira agrícola sobre a Amazônia. "Enfrentamos um déficit de democracia, afetada pelo conflito violento e pelos abusos aos direitos humanos", disse o advogado ganense Kyeretwie Opoku, especialista em direitos civis, ao comentar os relatórios. "Devemos tratar das desigualdades subjacentes consultando os povos da floresta e permitindo que eles tomem decisões próprias relativas às ações da indústria e à conservação", acrescentou. (Reportagem de Jeremy Lovell)