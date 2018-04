Estupro é 'epidêmico' em zonas de conflito da África, diz Unicef Os estupros e os atos de violência sexual praticados contra crianças e mulheres espalham-se pelas zonas de conflito da África como uma epidemia, afirmou na terça-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Os casos de estupro tornam-se muito mais numerosos em países que enfrentam conflitos armados ou que sofrem desastres naturais, afirmou a vice-diretora-executiva do órgão, Hilde Johnson, em uma entrevista coletiva. Entre as vítimas encontradas na República Democrática do Congo, por exemplo, há desde crianças pequenas a mulheres octogenárias, afirmou Johnson. Muitas delas sofreram, além da agressão propriamente sexual, mutilação genital, acrescentou a vice-diretora-executiva no lançamento de uma campanha do Unicef para levantar 856 milhões de dólares e ajudar neste ano, em 39 países, crianças em situação de emergência. "Percebemos que o número de casos de estupro e violência sexual dobrou nos dias seguintes à eclosão do conflito no Quênia", afirmou. A Libéria e a região de Darfur (Sudão) são as outras áreas onde esse tipo de crime tem sido usado, de maneira cada vez mais frequente, como uma arma. "Em alguns países, esses atos atingiram níveis epidêmicos," disse Johnson. A agência descreveu o problema como uma epidemia porque o uso do estupro como arma deixou de ser uma prática adotada apenas por soldados e milícias para ser adotada também por civis em situações de conflito e guerra interna. "Quando uma sociedade entra em colapso, parece que há, em alguns desses países, uma licença para estuprar. É por isso que vemos nesse fato algo de proporções epidêmicas -- esse fenômeno tem vida própria", afirmou. O apelo de 2008 feito pelo Unicef inclui 106 milhões de dólares a serem enviados ao Congo. Grande parte desse dinheiro deve ser gasto com o fornecimento de ajuda em sua forma mais tradicional, ou seja alimentos, abrigo e água. Mas parte dele seria utilizada para combater o estupro, disse Johnson. O que incluiria trabalhar com o governo, o Exército e as milícias em campanhas preventivas, criar áreas de proteção e ajudar as vítimas com tratamento médico e outros tipos de atendimento. Segundo Johnson, se um acordo de paz assinado no Congo no dia 23 de janeiro perdurar, as agências de ajuda conseguiriam ingressar novamente em áreas antes inacessíveis e devem encontrar milhares mais de refugiados e outras vítimas que precisam de ajuda. (Reportagem de Jonathan Lynn)