ETA assume autoria de cinco ataques este ano

O grupo também assumiu responsabilidade por um ataque aos escritórios do Partido Socialista da Espanha, na pequena cidade basca de Lazkao, no dia 23 de fevereiro, e pela explosão de um carro-bomba em frente à casa de um homem de negócios basco na cidade de Amorebieta, no dia 26 de março. Outros dois ataques reivindicados pelo grupo foram contra empresas de telecomunicação.

Separadamente, o Ministério do Interior da Espanha afirmou que um esconderijo do ETA com cerca de uma dúzia de armas e 180 quilos de produtos químicos para fabricação de bombas foram encontrados no sábado na cidade de Pindères, no sudoeste da França. No esconderijo também foi encontrado um detonador e cronômetros para explosivos. O grupo, que regularmente reivindica a autoria de seus ataques em comunicados ao Gara, já matou mais de 825 pessoas desde a década de 1960, em uma campanha por um Estado independente basco no norte da Espanha e sudoeste da França.