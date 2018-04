ETA declara cessar-fogo permanente

O ETA anunciou uma trégua permanente em vídeo divulgado na imprensa

O grupo separatista basco ETA anunciou um cessar-fogo permanente em sua campanha pela independência do País Basco.

Em um comunicado enviado para a imprensa espanhola, a organização disse que a trégua seria "geral" e poderia ser "comprovada pela comunidade internacional".

Na nota, lida por homens encapuzados em um vídeo, o grupo menciona o "compromisso do ETA com um processo de solução definitivo e o fim do confronto armado."

O governo da Espanha ainda não respondeu oficialmente ao anúncio. Em setembro passado, o governo rejeitou uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo grupo.

Desde 1968, o ETA vinha promovendo ações violentas na sua campanha pela independência do País Basco. Mais de 800 pessoas foram mortas em atentados promovidos pela organização.