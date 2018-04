ETA declara cessar-fogo 'permanente, geral e verificável'

Membros encapuzados do grupo anunciaram a trégua em vídeo

O grupo separatista basco ETA anunciou na manhã desta segunda-feira um "cessar-fogo permanente, geral e verificável".

O aviso anúncio foi feito através de um vídeo enviado ao jornal basco Gara, veículo de comunicação vinculado ao grupo armado.

No vídeo, três homens encapuzados sentados em frente a uma bandeira do ETA se dizem representantes do grupo "socialista e revolucionário basco".

O comunicado pede aos governos de Espanha e França que "respeitem a vontade do povo basco" e incitam as autoridades espanholas a promover diálogos e um referendo sobre soberania à região basca.

No vídeo, o suposto membro do grupo separatista, que leu a nota em espanhol, diz ainda que "o direito à autodeterminação é a base de um conflito secular".

A nota diz ainda que a organização ouviu vários pedidos de "agentes da sociedade basca e da comunidade internacional para chegar a um diálogo" e decidiu atender a estes pedidos "porque é tempo de agir".

Os supostos membros do ETA defendem a criação de um referendo sobre soberania no País Basco e que seu resultado seja "respeitado com reconhecimento político".

O cessar-fogo será "verificável pela comunidade internacional", segundo o comunicado, mas as bases desta verificação não foram detalhadas.

Ao final da mensagem, os três encapuzados erguem os braços, repetindo o slogan do ETA: "Vamos, Pátria Basca e Liberdade".

O governo da Espanha ainda não respondeu oficialmente ao anúncio. Em setembro passado, o governo rejeitou uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo grupo.

Negociações entre o governo e o ETA em 2006 foram interrompidas após um ataque a bomba no aeroporto de Madri.

Desde 1968, o ETA vinha promovendo ações violentas na sua campanha pela independência do País Basco. Mais de 800 pessoas foram mortas em atentados promovidos pela organização.