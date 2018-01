ETA deverá propor uma trégua a socialistas O grupo separatista ETA estaria disposto a iniciar uma trégua unilateral com a esperança de convencer o próximo governo espanhol a aceitar mais concessões políticas para a região basca. "Tenho a impressão de que em muito pouco tempo, nos próximos dias ou talvez semanas, a ETA declarará um cessar-fogo", afirmou hoje um dos fundadores do grupo, Julen Madariaga, de 65 anos, em uma entrevista por telefone do sul da França, onde vive há três décadas. O colunista dos jornais espanhóis El Correo e La Vanguardia, Kepa Aulestia, concorda com Mandariaga: "A ETA sempre soube como aproveitar essas ocasiões...Está muito debilitada e necessita de uma trégua estratégica". A "ocasião", neste caso, é a mudança de comando, em abril, da presidência de governo, que passará do conservador José María Aznar, que adotou uma política dura contra a ETA, para o socialista José Luis Rodríguez Zapatero, vencedor das eleições de 14 de março. Domingo passado, a ETA emitiu um comunicado propondo um diálogo com os socialistas. No entanto, um dia depois Zapatero respondeu que o "único comunicado que espero da ETA, como a vasta maioria dos espanhóis, é um no qual anuncie o fim da violência". Mesmo assim, políticos e analistas do norte da Espanha disseram esperar um cessar-fogo da ETA. "Creio que haverá uma trégua em breve", disse Gorka Espiau, do movimento social Elkarri, que propõe negociações como forma de se solucionar o problema. A ETA exige a independência das três províncias bascas e de parte da vizinha Navarra, no norte da Espanha, além de outras três áreas no sudoeste da França, do outro lado dos Pirineus.