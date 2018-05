ETA diz que fim da luta armada está próximo A organização separatista basca ETA está preparada para "abandonar a violência e perseguir uma estratégia pacífica para criar um Estado basco independente", informou a edição digital do Wall Street Journal, que publica declarações de Arnaldo Otegi, líder do braço político da ETA e identificado como "um negociador fundamental nas conversas de paz mantidas com o governo espanhol no passado." Para o ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a afirmação é apenas "uma estratégia de propaganda" da organização.