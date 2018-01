ETA não cometeu atentados, garante político basco O líder do proscrito partido basco ligado ao grupo separatista ETA, Batasuna, negou hoje responsabilidade nos atentados em Madri e sugeriu que eles podem ter sido cometidos por elementos da "resistência árabe". Arnold Otegi, disse à rádio Popular, que o ETA sempre telefona advertindo sobre um ataque iminente. O ministro do Interior Angel Acebes informou que não houve avisos antes dos ataques. Falando à agência de notícias espanhola EFE, Ortegi disse que "o modus operanti, o alto número de vítimas e a forma como foi executado" leva à hipótese que "pode ter sido um célula operante da resistência árabe". Leia mais Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos