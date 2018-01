ETA prega voto em candidatos proibidos pelo governo O grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade) exortou neste domingo os eleitores bascos a votarem em candidatos nacionalistas bascos proscritos nas próximas eleições locais na região. O grupo armado publicou o apelo neste domingo no jornal basco Gara. A iniciativa vem à tona três dias depois de a mais alta instância da Justiça espanhola ter proibido a participação de 1.500 candidatos nacionalistas bascos no pleito previsto para 25 de maio. Segundo o tribunal, os candidatos proscritos são membros do Batasuna, braço político do ETA. O partido teve suas atividades colocadas na ilegalidade em março por acusação de "terrorismo".