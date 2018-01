ETA propõe diálogo ao novo governo espanhol O grupo armado basco ETA, que luta pela independência das províncias bascas ao norte da Espanha, propôs diálogo ao recém-eleito governo socialista. Em um comunicado, a ETA elogiou o plano do presidente eleito José Luis Rodríguez Zapatero de retirar as tropas espanholas do Iraque, dizendo que se trata de um gesto ?corajoso e destemido?. Essa mudança abrupta na política também deveria ser aplicada ao tema da autonomia basca, prosseguiu o comunicado, publicado hoje no jornal Gara, de San Sebastián, que a ETA usa tradicionalmente para divulgar suas opiniões. Mas um porta-voz do Partido Socialista rejeitou rapidamente o convite, dizendo que era o ?comunicado de um grupo terrorista?. ?Não damos nenhum tipo de importância? às declarações da ETA, afirmou o porta-voz. Ainda não houve resposta de Zapatero, que está descansando este fim de semana nas Ilhas Canárias, território espanhol no Atlântico. Seu porta-voz, Julián La Calle, recusou-se a comentar o fato. Entretanto, a existência de um pacto anti-terrorismo assinado entre os socialistas e outro dos principais grupos políticos da Espanha, o Partido Popular, indica que negociações com a ETA serão rejeitadas. Zapatero, em um entrevista publicada hoje no jornal El País, afirma que pretende manter o pacto depois de assumir o governo, no mês que vem. A ETA é responsabilizada por mais de 800 mortes em sua campanha de décadas para obter a independência para o território basco, encravado entre o norte da Espanha e o sudoeste da França. E foi, inicialmente, apontada como culpada pelos atentados de 11 de março, em Madri, pelo primeiro-ministro José Maria Aznar (a polícia, agora, acredita que a Al-Qaeda esteja por trás do ataque). Durante os oito anos de governo de Aznar, toda negociação com a EtA foi rechaçada e ele recusou-se, resolutamente, a considerar a exigência de independência do grupo separatista. O Partido Popular, de Aznar, perdeu as eleições gerais do dia 14 para os socialistas.