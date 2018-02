ETA reivindica atentados na cúpula de Sevilha O grupo armado separatista basco ETA reivindicou a autoria dos cinco atentados cometidos durante a reunião do Conselho Europeu, em Sevilha, entre 21 e 22 de junho passado. Em um comunicado publicado no jornal Gara, vinculado ao grupo rebelde, o ETA assumiu reponsabilidade pela colocação dos carros-bomba que explodiram em Marbella, Fuengirola, Zaragoza e Santander, e pelo pacote-bomba que explodiu em Mijas, e alegou que os atos foram "contra os interesses econômicos e turísticos espanhóis". Os atentados provocaram ferimentos leves em várias pessoas e numerosos danos materiais. O ETA também assumiu a autoria dos atentados com carros-bomba perpetrados em 20 de abril em Getxo (País Basco), em 22 de abril em Madri, diante da sede da empresa Repsol, e em 1º de maio diante do estádio Santiago Bernabeu, horas antes da semifinal da Liga dos Campeões da Europa.