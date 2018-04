Etapa consolida socialismo chavista Embora Hugo Chávez tenha deixado vago no discurso da vitória o conceito do "3.º ciclo da revolução bolivariana", um artigo publicado por seu ex-vice-chanceler, o tenente-coronel William Izarra, em 2006, dá indicações de que se trataria. A primeira etapa teria se encerrado com a chegada de Chávez ao poder, em 1999. A segunda, com a organização do "poder popular", a formação do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e as reeleições ilimitadas. O terceiro ciclo seria o da "consolidação do socialismo do século 21". Segundo o texto, as premissas são: "Dar sustentação à formação ideológica; capacitar as comunidades para o exercício do poder popular; tornar viável o estabelecimento de leis, consciência e produção socialistas e consolidar a revolução bolivariana como paradigma universal."