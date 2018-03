Etiópia desvia fluxo do Nilo Azul para construir represa

Em declaração divulgada pela mídia estatal, o primeiro-ministro Demeke Mekonnin disse que a Represa do Grande Renascimento Etíope, quando estiver pronta, proporcionará energia hidrelétrica não apenas para a Etiópia, mas também para os países vizinhos.

O Egito e o Sudão, no entanto, são contrários à obra. Os dois países são altamente dependentes do Rio Nilo. Segundo eles, a Etiópia viola um acordo do período colonial que garante ao Egito quase 70% dos recursos hídrico do Rio Nilo, que recebe as águas dos rios Nilo Azul e Nilo Branco.

Em meio a temores de que o desvio do Nilo Azul possa afetar o Nilo, o governo etíope assegura que o desvio não prejudicará o Egito. O Rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão. As informações são da Associated Press.