Etiópia quer que Itália devolva monumento milenar A Etiópia exigiu hoje que a Itália cumpra um acordo para devolver o Obelisco de Axum, de mil anos, publicou um jornal de propriedade do governo. "A paciência do povo etíope está sendo testada a seu limite e está acabando", o Ministério da Cultura da Etiópia teria informado ao The Ethiopian Herald. "A Etiópia quer que estes acordos sejam implementados." Segundo o jornal, no mês passado, Vittorio Sgarbi, alto funcionário do Ministério da Cultura da Itália, teria dito à agência de notícias Ansa que pediria demissão se o obelisco fosse devolvido à Etiópia.