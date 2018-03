Etna dá trégua à população da Sicília O Etna concedeu hoje uma trégua à população siciliana que vive ao redor das encostas deste que é o maior vulcão em atividade na Europa, mas os tremores na região continuaram, obrigando mais de 1.000 pessoas a passar a noite em barracas de campanha instaladas pela Proteção Civil. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira ocorreram abalos sísmicos de entre 2 e 2,9 graus na escala Richter e, à tarde, a terra voltou a tremer nas encostas e aos pés do Etna. Também houve uma mudança na direção do vento e agora a "nuvem negra" que há dias amedronta os moradores da cidade de Catânia se dirige para o norte. Alguns técnicos não descartaram que, em vista da melhora, o aeroporto local possa ser reaberto nas próximas horas. Os grandes danos causados à agricultura da região levaram o governo a decretar estado de calamidade natural na Sicília, no sul da Itália, e a colocar à disposição das localidades mais atingidas ? 9 milhões para enfrentar a emergência.