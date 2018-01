EUA: 18 mortos em acidente aéreo Um avião particular caiu nas proximidades do aeroporto de Aspen, no Estado norte-americano do Colorado, na noite desta quinta-feira. O plano de vôo do avião, um modelo Gulfstream, enumerava 18 pessoas a bordo do mesmo, 15 passageiros e três tripulantes. Um porta-voz da Administração Federal da Aviação norte-americana informou em um comunicado oficial que não houve sobreviventes do sinistro. Testemunhas do acidente afirmaram que o avião chocou-se a um morro quando o piloto, aparentemente, tentava aterrizar em uma rodovia próxima ao aeroporto. Até o momento, as causas do acidente ainda são desconhecidas, mas uma comissão será enviada ao local para iniciar uma investigação.