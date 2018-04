EUA: 18 pessoas desaparecidas após deslizamento

"Suspeitamos que ainda haja pessoas lá, mas é perigoso demais para as equipes de socorro entrarem naquele lamaçal", disse o chefe do Distrito 21 do Corpo de Bombeiros do Condado de Snohomish, Travis Hots. O deslizamento, descrito por funcionários locais como "uma parede de lama e detritos", deixou uma área de 2,6 quilômetros quadrados coberta por lama, com profundidade de até 18 metros em alguns pontos. Cerca de 30 casas foram soterradas e um trecho de 1,6 km da rodovia estadual 530 ficou bloqueado perto da cidade de Oso, 90 km ao norte de Seattle. Fonte: Associated Press.