EUA: 82% dos eleitores reprovam atuação do Congresso Pesquisa de opinião Wall Street Journal/NBC News indica que apenas 12% dos norte-americanos aprovam o trabalho do Congresso dos Estados Unidos, igualando o nível recorde de baixa da aprovação ao Legislativo do país, em outubro de 2008, durante a crise financeira. Outros 82% dos entrevistados disseram que desaprovam o trabalho do Congresso.