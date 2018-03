EUA abandonam base atacada por rebeldes afegãos

Soldados dos Exércitos dos Estados Unidos e do Afeganistão abandonaram na terça-feira, 15, uma base remota no leste afegão após o ataque de rebeldes afegão que resultou na morte de nove militares americanos. Os insurgentes afegãos atacaram a base no domingo, apenas três dias depois da abertura do local. Logo depois da ofensiva, os rebeldes tomaram a aldeia de Wanat, na província de Nuristão, depois de expulsarem os poucos policiais que cuidavam da segurança dos prédios do governo no povoado. Calcula-se que mais de 200 rebeldes tenham participado da ofensiva de domingo, o mais mortífero incidente para o exército americano no Afeganistão em três anos. Eles usaram metralhadores, granadas propelidas por foguete e morteiros para abrir caminho e capturar a base. Nove soldados americanos morreram e 15 ficaram feridos antes de ataques aéreos terem forçado o recuo dos insurgentes. Ghoolam Farouq, um oficial do alto escalão da polícia local, disse que mais de 50 agentes de segurança estão a caminho de Wanat para reaver o controle do povoado. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) confirmou que a base, situada numa região montanhosa perto da fronteira com o Paquistão, está vaga, mas insiste que os soldados afegãos e estrangeiros "manterão uma forte presença na região com patrulhas e outros meios". O ataque mostra como os militantes islâmicos parecem estar recuperando força quase sete anos depois da queda do regime fundamentalista liderado pelo Taleban.