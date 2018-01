EUA abandonarão tratado se Rússia vetar mudanças Os Estados Unidos esperam resolver diferenças com a Rússia sobre o futuro do tratado ABM, de controle de proliferação de armas nucleares, firmado em 1992, até novembro, quando o presidente americano, George W. Bush, e o líder russo Vladimir Putin se encontrarão, mas o governo americano está pronto para retirar-se do acordo se os países não chegarem a um acordo, afirmou o subsecretário de Estado dos EUA, John Bolton, numa entrevista a uma rádio de Moscou. Bolton disse que os Estados Unidos prefeririam chegar a uma decisão conjunta com a Rússia, na entrevista à Rádio Echo, a ser transmitida na noite de hoje. Uma transcrição em inglês foi entregue à Associated Press. A Rússia se opõe ao desmantelamento do Tratado Antimísseis Balísticos, que o país considera um pilar da segurança internacional e que proíbe sistemas de defesa antimísseis. Mas os Estados Unidos argumentam que vão de qualquer forma construir o escudo antimíssil devido a potenciais ameaças nucleares de países como a Coréia do Norte e Irã. "Se, contrário à nossa preferência, não formos capazes de alcançar um acordo com a Rússia, então em algum ponto, num futuro não muito distante, vamos exercitar nosso direito expresso sob o tratado e notificar nossa retirada. Mas se retirar, naturalmente, não é violar o tratado", disse Bolton. O tratado permite que qualquer das partes se retire do acordo, seis meses depois de notificar sua intenção ao outro lado.