EUA abrem 3º processo contra único acusado por ataques de 11 de setembro Um júri de investigação federal abriu nesta terça-feira, pela terceira vez, um processo contra Zacharias Moussaoui - uma medida que poderá levar à pena capital o único homem acusado pelos tribunais norte-americanos vinculado aos atentados terroristas de 11 de setembro. O governo do presidente George W. Bush disse que executará Moussaoui se ele for declarado culpado de conspirar para cometer ações de terrorismo e de outras acusações relacionadas com os atentados. A promotoria voltou a recorrer ao júri em razão de a Suprema Corte ter decidido no mês passado que cabe aos membros do júri e não aos juízes tomar as decisões, indicaram fontes que pediram para serem mantidas no anonimato. O auto de acusação indica que Moussaoui participou de uma ação que contemplava a perda de vida de uma pessoa ou que tentava recorrer à força letal e que intencionalmente se dedicou a uma ação de violência sabendo que isso acarretava um grave risco de vida. Moussaoui também é acusado de, com conhecimento de causa, criar graves riscos de vida para uma ou mais pessoas, além das vítimas da ofensa. Ele teria cometido delitos de maneira abjeta, desapiedada e depravada que incluíam tortura e grave abuso físico. Teria ainda cometido delitos depois de um cuidadoso planejamento e com premeditação para causar a morte de qualquer pessoa e para cometer um ato de terrorismo. Moussaoui foi inicialmente processado por conspirar com outros 19 seqüestradores e de adotar ações similares, inclusive matriculando-se em escolas de pilotagem. Segundo os funcionários norte-americanos, ele se preparava para ser o 20º seqüestrador. Moussaoui estava detido por transgredir as normas de imigração quando ocorreram os ataques. O segundo processo aberto contra Moussaoui destacava as acusações de que ele pediu informação sobre aeronaves que fazem fumigação de plantações e mudou alguns dados sobre sua atuação. Na semana passada, o tribunal designou um advogado para defender Moussaoui, Frank Dunham Jr, que apresentou uma moção alegando que o tribunal deveria proibir o governo de pedir a pena de morte no caso. O tribunal disse que as circunstâncias do crime a que alude a promotoria para pedir a pena de morte devem ser esclarecidas durante o processo e devem ser revistas por um júri.