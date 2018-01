EUA abrem "contagem regressiva" do poder no Iraque O administrador civil americano no Iraque, Paul Bremer, abriu hoje a "contagem regressiva", faltando 100 dias para a entrega do poder aos iraquianos, prevista para 30 de junho. Num discurso no qual fez um balanço da situação no país, Bremer reiterou que as tropas dos EUA permanecerão no Iraque após a transferência da soberania - para ajudar o novo Exército iraquiano em sua tarefa de estabilizar o país - e anunciou a decisão de criar um novo Ministério da Defesa, um Comitê de Segurança Nacional e uma agência anticorrupção. "O principal mérito da Coalizão foi pôr o Iraque no caminho para a democracia", afirmou Bremer em seu pronunciamento, no qual não economizou elogios à própria gestão como administrador da ocupação. O embaixador americano se mostrou orgulhoso de suas conquistas em dez meses a frente da Autoridade Provisória da Coalizão "que deixará de existir no dia 30 de junho, mas continuará ajudando o Iraque sempre que nos peça". "Criaremos um Ministério da Defesa e o ratificaremos até o fim da semana", disse Bremer. "A segurança do país é a principal preocupação dos iraquianos e o novo ministério trabalhará lado a lado com a coalizão (liderada pelos EUA)."