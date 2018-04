EUA abrem inquérito sobre ataque a consulado em Benghazi A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, prometeu nesta quarta-feira uma investigação completa sobre o ataque ao consulado do país na cidade líbia de Benghazi no último dia 11. O comentário foi feito junto com o anúncio da abertura de um inquérito sobre o caso em meio a pressões, por parte do Congresso, de respostas rápidas em relação à segurança da missão e preocupações por causa do adiamento dos trabalhos do FBI.