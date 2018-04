EUA aceitam pagar mais por base O secretário da Defesa americano, Robert Gates, disse ontem que Washington poderia pagar mais pelo aluguel da base de Manas, no Quirguistão, após o governo do país decidir não renovar um acordo de uso com os EUA. Dias atrás, o presidente quirguiz, Kurmanbek Bakiyev, afirmou que os EUA se haviam recusado a pagar mais pelo uso da base - considerada crucial para as operações americanas no Afeganistão. Gates afirmou que considera ainda abertas as negociações para o uso da instalação, cujo fechamento foi determinado ontem após aprovação da proposta do governo pelo Parlamento do país. Ele também pediu que os aliados da Otan enviem mais soldados para ajudar na segurança do Afeganistão. Depois que Bakiyev assinar a lei de fechamento, os EUA terão 180 dias para deixar a base.