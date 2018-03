EUA aceitam que desarmamento do Iraque seja em 2 etapas Os Estados Unidos aceitaram que o processo de desarmamento do Iraque seja realizado em duas etapas. O porta-voz do Departamento de Estado Richard Boucher anunciou que Washington dará ao Conselho de Segurança a chance de atuar caso os inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) considerem que Saddam Hussein esteja criando obstáculos ao trabalho deles.