EUA aceleram construção de barreiras na fronteira com México perto de San Diego

WASHINGTON - O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que irá acelerar a construção de barreiras e estradas relacionadas à segurança ao longo da fronteira com o México perto de San Diego, sem a necessidade de cumprir leis ambientais e outras regulamentações.

Os projetos se concentrarão em um trecho de cerca de 24 quilômetros da divisa que se estende para o leste a partir do oceano Pacífico, como parte do muro na fronteira planejado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entre seu país e o México, informou o departamento em um comunicado, dizendo ainda que a área é um dos trechos mais movimentados da divisa norte-americana.

"O setor ainda é uma área de muitas entradas ilegais, para as quais existe uma necessidade imediata de melhorar a infraestrutura atual e construir barreiras e estradas de fronteira adicionais", disse o departamento.

O departamento irá supervisionar a instalação de barreiras, estradas, luzes, câmeras e sensores extras na divisa, como determinado pela Lei de Reforma da Imigração Ilegal e de Responsabilidade pelos Imigrantes de 1996, informou o comunicado.

A lei dá ao Departamento de Segurança Interna a autoridade para passar por cima das exigências de cumprimento de várias leis para garantir a construção das barreiras e estradas, embora este esteja ciente dos impactos culturais e ambientais, segundo o comunicado.

A dispensa deve ser publicada no Diário Oficial do governo federal nos próximos dias.

O comunicado do Departamento de Segurança Interna informou que agentes das patrulhas de fronteira dos EUA prenderam mais de 31 mil "estrangeiros ilegais" e apreenderam mais de 4.082 quilos de maconha e 597 quilos de cocaína na área de San Diego no ano passado.

O governo do México é contrário à construção do muro e pede cooperação para lidar com o problema do narcotráfico e imigração ilegal. / REUTERS