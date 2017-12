EUA aceleram treinamento das tropas iraquianas As Forças Armadas dos Estados Unidos no Iraque informaram na quarta-feira que estavam acelerando o treinamento das forças iraquianas e que algumas tropas norte-americanas de combate estavam agora atuando como treinadoras. "Estamos acelerando nosso uso das equipes de transição militar, policial e de fronteira", afirmou a repórteres o major-general William Caldwell, porta-voz das Forças Armadas dos EUA no Iraque. Caldwell disse que dois comandantes regionais dos EUA reduziram o número de tropas de combate e que estas estavam agora trabalhando no treinamento de forças iraquianas. Um grupo bipartidário de Washington recomendou ao presidente George W. Bush na semana passada que a missão principal das tropas norte-americanas no Iraque evoluísse para o treinamento e apoio das forças iraquianas. Eles solicitaram o aumento das tropas dos EUA envolvidas no apoio ao exército iraquiano.