EUA: acusado de matar 6 e ferir deputada admite culpa Jared Lee Loughner, o jovem de 23 anos acusado de matar seis pessoas e ferir outras 13, incluída a congressista (deputada) Gabrielle Giffords, se declarou culpado nesta terça-feira em um tribunal no Arizona. A declaração poupa Loughner da pena de morte, à qual ele estaria sujeito no Estado do Arizona. Em janeiro de 2011, Loughner atacou a tiros as pessoas que estavam no estacionamento de um supermercado no Arizona, onde Giffords, democrata, fazia um discurso. A deputada, que sobreviveu, continua a se recuperar do ataque.