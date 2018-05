EUA acusam Chávez de subverter a vontade do povo venezuelano

O departamento de Estado americano criticou na quarta-feira, 15, a tentativa do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de aprovar uma lei que lhe permite governar por decreto por 12 meses. O venezuelano respondeu com críticas à "arrogância do império". A Lei Habilitante será votada hoje em segundo turno pela Assembleia Nacional, de ampla maioria chavista.

O porta-voz P.J. Crowley acusou Chávez de subverter a vontade do povo venezuelano. "Em setembro, milhões de venezuelanos exerceram seu direito democrático de votar. Foram eleições bem sucedidas e enviaram uma mensagem clara ao governo", disse Crowley.

A oposição venezuelana acusa Chávez de tentar aprovar a lei às pressas para se sobrepor à nova legislatura, que toma posse em janeiro, na qual o Partido Socialista Unificado da Venezuela (PSUV) perderá a maioria qualificada de dois terços.

Os partidários do presidente alegam que a lei, prevista na Constituição de 1999, é necessária para combater as enchentes que afetam mais de 130 mil pessoas no país.

Na Organização dos Estados Americanos (OEA), a subsecretária de Estado para democracia e assuntos globais, María Otero, disse que a Lei Habilitante debilita o processo democrático.

"Esta situação nos pede para recordar os compromissos com a Carta Interamericana Democrática, que reforça a separação dos poderes como um dos elementos essenciais em uma democracia representativo", disse Otero.

Em resposta às críticas dos EUA, Chávez acusou Washington de tramar um complô para desacreditá-lo. "Temos que nos proteger da arrogância imperial", disse. " Eles repetem o discurso da ultradireita e de seus lacaios daqui".

Com Efe e AP