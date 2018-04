EUA acusam China de espionagem digital O Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos EUA pediu ontem que empresas americanas sejam impedidas de executar fusões com duas empresas chinesas de telecomunicação. Após uma investigação de um ano feita pelos deputados, o painel recomendou que o governo não use equipamentos das gigantes Huwaei e ZTE e as empresas americanas busquem fornecedores alternativos.