EUA acusam Cuba de desenvolver armas biológicas O subsecretário de Estado americano, John Bolton, disse acreditar que Cuba possui um programa limitado de armas biológicas para fins ofensivos, e que poderia estar ajudando países hostis aos EUA a consegui-las."Estamos preocupados com a possibilidade de que tal tecnologia facilite programas de armas biológicas nesses Estados", declarou o subsecretário. Bolton não identificou essas nações, mas mencionou que o presidente cubano, Fidel Castro, visitou o Iraque, Síria e Líbia no ano passado. Todos estes países - tal como Cuba - estão na lista do Departamento de Estado de países que incentivam o terrorismo. Bolton acrescentou que todos eles estão tentando desenvolver armas de destruição de massa. Como principal funcionário do Departamento de Estado para as gestões contra a proliferação de armas, Bolton pediu a Cuba que ponha fim à transferência de tecnologia de armas biológicas a "Estados hostis, e que cumpra inteiramante com todas as obrigações da Convenção sobre Armas Biológicas". Suas declarações foram prepardas para um discurso perante a Fundação Heritage, um dos grupos ultraconservadores de Washington. "Durante quatro décadas, Cuba manteve uma indústria médica bem desenvolvida e sofisticada, apoiada até 1990 pela União Soviética", disse Bolton. Acrescentou que "esta indústria é uma das mais avançadas da América Latina e é líder na fabricação de produtos farmacêuticos e vacinas que são vendidos no mundo todo. Analistas e exilados cubanos vêm há muito tempo levantando suspeitas sobre as atividades conduzidas no interior dessas instalações biomédicas". Bolton disse que, apesar de Cuba estar na lista de nações que promovem o terrorismo, sua ameaça à segurança americana nunca foi considerada em toda a amplitude. Ele indicou que um informe oficial do governo dos EUA de 1998 concluiu que Cuba não representa uma ameaça militar significativa para os EUA e a região. Como exemplo, mencionou o recrutamento da analista Ana Belén Montes, da Agência de Inteligência da Defesa, para espionar Cuba e denunciou que Montes "não só ajudou a redigir o informe sobre Cuba, como devolveu parte de nossa informação mais sensível sobre o país para (o governo de) Havana". Montes foi detida no ano passado e se declarou culpada de espionagem em 19 de março.