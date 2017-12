EUA acusam Irã de trabalhar para produzir armas nucleares O Irã está tentando resolver os problemas que impedem o país de conseguir armas nucleares e aperfeiçoando a tecnologia de suas centrífugas, disse nesta terça-feira o porta-voz do Departamento de Estado americano, Sean McCormack. O governo iraniano, porém, reafirmou que não fabrica armas atômicas e garantiu que o objetivo de seu programa nuclear é apenas o desenvolvimento de fontes de energia. McCormack confirmou que a secretária de Estado, Condoleezza Rice, falou por telefone com o ministro russo de Assuntos Exteriores, Serguei Lavrov, sobre "temas destacados". Entre os temas estariam os esforços dos seis países que negociam uma resolução para impor sanções ao Irã. Ainda há divergências sobre a proibição de viagens internacionais de funcionários do governo iraniano envolvidos em programas de mísseis. Os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) e a Alemanha tiveram na semana passada outra rodada de negociações sobre a nova minuta de resolução apresentada pelos três países europeus. Rússia e EUA apresentaram emendas ao texto, mas ainda não foi possível um acordo.