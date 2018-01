EUA acusam Paquistão de compartilhar tecnologia atômica O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, conversou com o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, sobre acusações segundo as quais o governo paquistanês teria compartilhado tecnologia para a fabricação de armas de destruição em massa, revelou o Ministério da Informação em Islamabad. Enquanto isso, os influentes partidos islâmicos do Paquistão alertavam que as sanções norte-americanas contra as instalações de pesquisas de armas do país podem significar que Islamabad seria o próximo alvo militar dos EUA após sua guerra contra o Iraque. O ministro da Informação do Paquistão, xeque Rashid Ahmed, confirmou o telefonema entre Powell e Musharraf, mas negou-se a fornecer detalhes sobre a conversa. Um canal privado de televisão garantiu que os dois conversaram sobre as acusações de que uma instalação nuclear paquistanesa teria compartilhado tecnologia para a construção de mísseis. O governo norte-americano impôs dois anos de sanções contra os Laboratórios de Pesquisas Khan. As sanções entraram em vigor ontem, e proíbem negócios e contratos dos EUA com o laboratório. Linda Cheatham, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Islamabad, disse que outro "país, pessoa ou entidade" esteve envolvido na transferência de tecnologia, mas recusou-se a dizer qual. No entanto, uma empresa norte-coreana chamada Changg Wang Sinyong Corp também foi alvo de sanções, aparentemente por sua participação na transferência de tecnologia com o Paquistão. Veja o especial :