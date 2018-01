EUA acusam sétimo suspeito de compor célula terrorista Mais um homem, o sétimo, foi acusado de participar de uma célula de terroristas ?adormecidos?, baseada em Nova York, por ter participado de treinamento num campo da Al-Qaeda, controlado por Osama bin Laden. Uma queixa-crime elaborada pelo FBI acusa Jaber Elbaneh de conspirar para fornecer suprimentos a uma organização terrorista estrangeira. Acredita-se que Elbaneh esteja fora dos Estados Unidos. Ele é do subúrbio de Lackawanna. Seis outros homens - que estão sendo chamados de ?Os Seis de Lackawanna? - já se declararam culpados e vêm cooperando com as autoridades. Promotores dizem que novas prisões ainda podem ocorrer. ?Por um lado, estamos fechando as fontes de ajuda material e obtendo a cooperação de pessoas que treinaram com no inimigo?, disse o procurador-geral John Ashcroft, em nota. ?Ao mesmo tempo, a divulgação das acusações contra Jaber Elbaneh demonstra nossa decisão de vasculhar o globo em busca daqueles que treinam e ajudam terroristas?.