EUA acusam vice-ministro iraquiano preso de corrupção As tropas americanas no Iraque confirmaram nesta quinta-feira a detenção do vice-ministro de Saúde, Hakim al Azamili, que acusam de corrupção e de vinculação com uma milícia xiita, a qual supostamente financiou com "milhões de dólares". Segundo comunicado militar americano tornado público horas depois da detenção por soldados americanos, Azamili "está envolvido na morte de vários funcionários do ministério, incluindo o diretor-geral de Saúde na província de Diyala". Além disso, é acusado de "intimidar e ameaçar" todos os homens sob seu comando que discordavam de suas políticas. Mas as acusações não terminam aí, pois o comunicado também acusa o vice-ministro de "orquestrar vários casos de subornos em contratos inflacionados para equipar o ministério". Com os fundos obtidos com esses subornos, o vice-ministro financiou com "milhões de dólares" as milícias xiitas do Exército Mehdi, uma das mais ativas e violentas do Iraque, obedientes ao clérigo xiita Muqtada al-Sadr. Ainda segundo o comunicado, o detido introduziu "a dedo" no ministério, numerosos membros dessa mesma milícia sem nenhum controle.