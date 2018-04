EUA admitem apreensão com avião chinês Os EUA expressaram ontem séria preocupação com o investimento da China na produção do J-20, supercaça invisível aos radares, e de outros equipamentos militares sofisticados. O chefe das Forças Armadas americanas, almirante Mike Mullen, afirmou ter se surpreendido com as imagens do primeiro teste de voo do J-20, na terça-feira, realizado poucas horas antes do encontro entre o secretário de Defesa, Robert Gates, com o presidente da China, Hu Jintao, em Pequim.