EUA admitem entrar na Síria para capturar Saddam Os norte-americanos ponderam entrar na Síria para eliminar o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein. Segundo o jornal Times, o exército norte-americano está pronto a lançar uma operação de comando em território sírio para eliminar Saddam Hussein se este for localizado na Síria. Apesar das tropas que procuram dirigentes do ex-regime iraquiano no Iraque terem recebido ordens para respeitar as fronteiras com a Síria, será aberta uma exceção no caso de Saddam Hussein, informou uma fonte norte-americana do Centro de Comando (Centcom), no Qatar. Para justificar tal ação, o comando norte-americano vai invocar o "direito de perseguição", uma teoria controversa que autoriza, em virtude da lei internacional, os soldados que procuram um suspeito de terrorismo a entrar num país estrangeiro sem autorização. Além de Saddam Hussein, os Estados Unidos desconfiam, segundo a CNN, que o ex-chefe do serviço de espionagem iraquiano, Faruk Hijazi, está na Síria desde terça-feira, de acordo com fontes do governo norte-americano, citadas pela CNN. As fontes informaram também que Hijazi entrou na Síria com passaporte diplomático num vôo direto de Tunes. Entretanto, fontes sírias, citadas pela rede de televisão, negaram a presença de Hijazi em território sírio e informaram que o seu pedido para entrar no país foi recusado. Por sua vez, o Daily Telegraph garante que o regime de Saddam Hussein tinha ligações com um grupo terrorista islâmico do Uganda, citando documentos descobertos no quartel-general dos serviços secretos iraquianos em Bagdá. Estes documentos mostram que o responsável pela seção de interesses iraquianos em Nairobi, Fallah Hassan al-Rubdie, estava em contato com as Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo de guerrilha do Uganda ligado a outros grupos islâmicos anti- ocidentais, informou o diário britânico. Numa carta dirigida ao chefe dos serviços secretos iraquianos, um responsável das ADF, Bekkah Abdul Nassir, chefe da diplomacia da organização, destacou os esforços do seu grupo para criar um "grupo internacional de mujaidine". A sua missão "será fazer passar contrabando de armas para os guerrilheiros de Deus para combater as influências norte- americana, britânica e israelense na África, Oriente Médio, na Ásia e no Extremo Oriente".