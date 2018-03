EUA admitem mais uma morte em ataque com drone O governo dos Estados Unidos admitiu pela primeira vez que quatro cidadãos norte-americanos foram mortos desde 2009 em ataques com sondas militares não-tripuladas, mais conhecidas como drones. Os bombardeios que resultaram em mortes de norte-americanos nos últimos anos foram perpetrados no Paquistão e no Iêmen.