EUA admitem perda de caça F-15 O Comando Central das forças dos EUA anunciou nesta terça-feira ter perdido um caça F-15E na região perto de Tikrit, ao norte de Bagdá, acrescentando não ter informações sobre o destino dos dois pilotos. O tenente-coronel Dave Lapan disse que o avião caiu no último domingo, mas não deu explicações sobre o motivo de o Pentágono não ter divulgado o incidente até esta terça. Lapan acrescentou que os militares americanos ainda não sabiam se o F-15E fora abatido pela artilharia antiaérea iraquiana ou se sofrera algum problema mecânico. O avião e a sua tripulação pertencem ao 4º Esquadrão de Caças da base aérea de Seymour Johnson, na Carolina do Norte. As forças da coalizão anglo-americana declaram ter a supremacia de quase todo o espaço aéreo iraquiano, com exceção justamente da região compreendida entre Bagdá e Tikrit. Essa área, local de nascimento de Saddam Hussein, é considerada um dos mais fortes redutos do Partido Baath. "A coalizão espera que as forças iraquianas e os cidadãos do país respeitem a Convenção de Genebra sobre o tratamento de prisioneiros de guerra", dizia uma breve nota do comando. Uma fonte americana afirmou à rede de TV a cabo CNN que forças na região estão preparando uma missão de busca e resgate para encontrar os dois pilotos do caça.