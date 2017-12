EUA admitem que helicóptero foi derrubado por fogo inimigo O Exército americano admitiu nesta quinta-feira, 22, que um de seus helicópteros Black Hawk foi derrubado na quarta-feira por fogo inimigo ao norte de Bagdá, mas esclareceu que nenhum de seus ocupantes morreu nem foi gravemente ferido. Este é o 9º helicóptero perdido pelos Estados Unidos em menos de um mês, no Iraque. Um porta-voz militar esclareceu em comunicado que o helicóptero foi atacado com mísseis e armas leves, e acabou sendo derrubado. "Mas nenhum de seus nove ocupantes sofreu ferimentos graves", ressaltou. Os nove soldados foram levados a uma base próxima. Em um primeiro comunicado de quarta, o Exército admitiu apenas que o helicóptero tinha feito um pouso forçado, mas se negou a confirmar o ataque. O grupo Exército dos Mujahedins reivindicou num site a autoria do ataque, dizendo que tinha utilizado mísseis terra-ar. O Exército americano e companhias civis que prestam serviço para as tropas no Iraque perderam em menos de um mês nove helicópteros, sendo seis militares e três de empresas de segurança.